РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 мар. В Щелковском колледже организован пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте администрации городского округа.

Основной пункт сбора в колледже расположен по адресу: г. Щелково, 1-й Советский пер., д. 17. Также оставить гуманитарную помощь можно во всех структурных подразделениях колледжа. Время работы пунктов: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Желающие оказать помощь могут принести продукты: вода, чай, кофе, сок, продукты с длительным сроком хранения. Средства гигиены: зубные пасты и щетки, туалетная бумага, салфетки, полотенца бумажные, влажные салфетки, средства женской гигиены, шампуни, мочалки, гели для душа. Хозтовары: одноразовая посуда, стиральные порошки, бытовая химия, хозяйственное мыло, пакеты для мусора, санитайзеры/антисептики.

Можно передать бытовые товары: полотенца банные, полотенца для рук, постельное белье, матрасы, подушки, одеяла. Технику: чайники, кулеры, рециркуляторы воздуха, микроволновые и электрические печи. Детские товары: детское питание, средства гигиены, бутылочки, соски, одежда, нижнее белье, носки. Концтовары и игрушки: школьные принадлежности, альбомы, карандаши, краски, фломастеры, книги, настольные игры, раскраски, развивающие игрушки и т. п.

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