РИАМО - 9 мар. Заслуженная артистка России Нина Веселовская скончалась 6 марта. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Актриса ушла из жизни, не дожив одного дня до своего 90-летия.

Веселовская родилась в 1932 году в селе Городище Пензенской области. В 1959 окончила Школу-студию при МХАТ, а в кино стала сниматься с 1957 года.

Главная роль Даши Булавиной в ленте «Хождение по мукам» навсегда осталась визитной карточкой этой актрисы. Она также снималась в картинах «Друзья и годы», «Угрюм-река», «На исходе лета», «Шестое июля» и других. Всего Веселовская приняла участие более чем в 30 кинопроектах.

Церемония прощания с артисткой пройдет 11 марта в 12:30 в ритуальном зале Боткинской больницы в Москве.