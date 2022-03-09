РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мар. Полицейские в Королеве задержали подозреваемого в серии краж запчастей с автомобилей каршеринга, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию с заявлением о краже обратился представитель одной из каршеринговых компаний и сообщил, что неизвестный похитил руль из салона автомобиля компании. Сумма материального ущерба составила 56 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 19-летнего жителя Королева. Злоумышленник проник в салон автомобиля, разбив стекло правой передней двери.

Установлена причастность задержанного к совершению еще 3 аналогичных преступлений. Общая сумма материального ущерба составила более 220 тыс. рублей.

По данным фактам дознавателем отдела дознания УМВД возбуждены уголовные дела, а подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.