РИАМО - 9 мар. Для успешного решения проблемных и актуальных задач крайне важна эффективная работа каждого члена управляющей команды. Таким принципом губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Мы уже говорили об эффективности работы вообще. Особенно это необходимо в сложное время, когда существуют вызовы. Я не сомневаюсь, что все темы, которые обсуждались сегодня, мы понимаем именно через эту призму – призму эффективной работы каждого члена команды», – отметил Воробьев.

В рамках совещания глава региона обсудил с коллегами актуальные вопросы повестки дня, в том числе поддержку бизнеса, сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, строительство и ремонт образовательных учреждений и социальных объектов.

Губернатор подчеркнул, что жители и предприниматели Подмосковья собрали почти 400 тон гуманитарной помощи для жителей Донбасса и эту поддержку необходимо продолжать оказывать дальше.