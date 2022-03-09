РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Рабочие проведут промывку внутриквартальных сетей водоснабжения в 2 домах на улице Энтузиастов в Подольске 14 марта, сообщает подольский МУП «Водоканал».

В период с 09:00 до 17:00 для поддержания качества услуг проведут профилактическую промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды.

В домах 3 и 5 на улице Энтузиастов после проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде.

Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В случае нарушения сроков нужно обращаться в диспетчерскую службу МУП «Водоканала» по телефону: 8(496)754-00-53.