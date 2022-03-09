РИАМО - 9 мар. В текущем году в фестивале-конкурсе «Детский триумф джаза» примут участие около 250 детей из разных городов России. Об этом сообщил художественный руководитель VIII Международного фестиваля-конкурса Павел Овчинников.

«Известно, что участников очень много. Мы заявок получили около 250», - рассказал Овчинников.

Он добавил, что заявки поступили из 31 города. Самый дальний регион – Иркутская область, Новокузнецк, Челябинск, ЛНР, ДНР и Белоруссия.

В состав жюри конкурса войдут декан факультета Музыкального искусства эстрады Российской академии музыки имени Гнесиных Валерий Гроховский, саксофонист Александр Осейчук, джазовая вокалистка Юлиана Рогачева и заслуженная артистка Республики Татарстан Ксения Коробкова.

Конкурс пройдет с 11 по 19 марта, а 10 марта в 19 часов пройдет гала-концерт с участием народного артиста Игоря Бутмана.