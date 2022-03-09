РИАМО - 9 мар. В 2022 году в Подмосковье начнется и продолжится ремонт шести объектов культуры. Среди обновляемых учреждений три детские школы искусств и три дома культуры, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«У нас в этом году будет отремонтировано три школы искусств – это объекты с федеральным финансированием, и будут отремонтированы три ДК», - отметила Ирина Каклюгина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Одним из ремонтируемых учреждений стала Ивантеевская детская школа искусств в округе Пушкинский, в которой обучаются 1 166 воспитанников. Работы на объекте ведутся с прошлого года, текущая строительная готовность школы составляет 81%. Открытие обновленного объекта запланировано на сентябрь 2022 года.

В программу ближайшего капремонта также вошли Дмитровская детская школа искусств, где работы завершатся до конца 2022 года, и Сергиевская детская школа искусств в Коломне, в которой ремонт продлится до 2023 года.

Также в регионе продолжается ремонт нескольких домов культуры. Работы ведутся в ЦКД «Импульс» в Домодедове. Окончание ремонта объекта запланировано на 1 июня 2022 года.

Еще одним ремонтируемым объектом стал ДК «Космос» в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа. Работы в учреждении ведутся с 2021 года, сейчас общая готовность здания составляет 70%. После обновления учреждение сможет охватывать до 15 тыс. посетителей. Окончание ремонта запланировано на конец августа 2022 года.

Последним объектом капремонта в списке на 2022 год стал Волоколамский районный центр культуры и творчества «Родники». Работы в учреждении также начались в 2021 году, сейчас строительная готовность объекта составляет 41%.

ДК «Родники» является центральным культурным учреждением Волоколамского округа. В нем проводятся все муниципальные и коммерческие мероприятия. После обновления здания планируемый охват посетителей составит 35 тыс. человек. Завершение контракта запланировано на декабрь 2022 года.

Ремонт оздоровительных комплексов

пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Также в ноябре текущего года в Подмосковье после ремонта откроется спортивно-оздоровительный комплекс «Спортивная школа «Черноголовка», который является единственным оздоровительным комплексом с бассейном на территории всего городского округа с населением более 21 тыс. человек.

В программу ремонта спортивных объектов также был включен Рекреационно-оздоровительный комплекс в Наро-Фоминском округе. Работы по комплексному ремонту здания уже начались, открытие запланировано на 30 ноября 2023 года.

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