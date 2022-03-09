РИАМО - 9 мар. Президентскую программу социальной газификации выполнили на 45% в Московской области, заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В 2022 году к газу подключат еще 1692 населенных пункта Подмосковья, 295 – за первый квартал года. Будут созданы условия для газификации 75 тыс. домовладений.

«Программа социальной газификации в Подмосковье выполнена на 45%. Догазифицированы 1249 населенных пунктов Подмосковья», - заявил Баранов.

Он отметил, что программа социальной газификации выполняется в соответствии с согласованным графиком. Газовики ведут работы без выходных дней.

«Стоимость оборудования по заключенному договору социальной газификации – фиксирована. Если договор еще не заключен – стоимость оборудования по запросу», - уточнил Баранов.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.