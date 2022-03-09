РИАМО - 9 мар. Российское правительство разработало план действий для стабилизации экономики страны в условиях жестких санкций Запада, об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, одна из мер поддержки — возможность освободить граждан с вкладами в банках от 1 млн рублей от подоходного налога с процентов по ним за 2021 и 2022 годы.

Также планируется повысить планку налога на роскошь для владельцев автомобилей с 3 до 10 млн рублей.

Мишустин отметил, что все указанные решения необходимы для ускоренной адаптации граждан и предприятий к сложившейся ситуации.

Российские Вооруженные силы с 24 февраля проводят операцию по демилитаризации Украины. На фоне этого страны Запада ввели серьезные антироссийские санкции, направленные на ослабление экономики России.

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