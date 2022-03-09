РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Депутаты горсовета единогласно избрали главой городского округа Подольск на ближайшие 5 лет Дмитрия Жарикова и утвердили новую структуру администрации, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На заседании совета депутатов в среду выборы провели открытым голосованием. В конкурсную комиссию в установленные сроки поступило 4 заявки от кандидатов на данную должность. Троих из них конкурсная комиссия допустила к выборам.

По результатам голосования 27 депутатов единогласно на предстоящие 5 лет избрали Жарикова.

«Поздравляем вас с избранием (на должность - ред.) главы городского округа Подольск», - сказал председатель совета депутатов округа Николай Пестов.

Жариков поблагодарил депутатов за оказанное доверие и подчеркнул, что теперь на него возложена особая ответственность.

«Хочу заверить, что приложу все усилия, буду честно и эффективно исполнять обязанности главы городского округа. С этой целью мной внесен сегодня проект решения об утверждении структуры администрации. Как гласит народная мудрость, один в поле не воин. Безусловно, для эффективной работы необходимо сформировать команду и утвердить ту структуру администрации, которая позволит работать на благо наших жителей», - сказал Жариков.

Депутаты поддержали предложение Жарикова из состава аппарата администрации исключить должность первого заместителя главы администрации, а также должность заместителя главы администрации и 5 должностей главных консультантов.

В непосредственное подчинение главы муниципального образования перешло контрольное управление, ликвидируется управление по обеспечению государственных и муниципальных услуг, управление информационных технологий и связи, информационно-аналитическое управление. Также ликвидируют отдел по бухгалтерскому учету и контролю, его функции передают централизованной бухгалтерии. Ориентировочно экономия средств составит около 60 млн рублей по итогам работы за год.