РИАМО - 9 мар. В рамках визита в Можайский округ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность муниципалитета к прохождению весеннего паводка, а также пообщался со старостами и жителями населенных пунктов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Снега и в декабре, и в январе выпало много – поэтому важно риски предусмотреть заранее и работать на опережение. Сейчас МЧС оценивает ситуацию как нормальную – водохранилища заполнены лишь наполовину. У нас почти 4 тыс. рек – и многие дачные, коттеджные поселки расположены близко к воде. Поэтому мониторинг ведем постоянно, чтобы не допустить сложных ситуаций», – отметил Воробьев.

На сегодняшний день борьба с паводками и половодьями – одна из важнейших для округа. Летом 2020 года на водосборе водохранилища выпало аномальное количество осадков, средние многолетние значения были превышены. В результате подтопило 150 частных домов.

Большая часть речных стоков тогда была аккумулирована водохранилищем, что позволило уберечь нижний участок по тракту Москвы-реки от серьезных подтоплений.

О готовности деревни Исавицы рассказала староста населенного пункта Яна Молодкина.

«Деревня готова к паводкам, потому что наши жители всегда на чеку – у нас протекает Москва-река и около 4 домов находятся на самом берегу. Гидроузел нам, конечно, помогает – сдерживает воду и не дает нашей деревне попасть в чрезвычайное происшествие», – сообщила Молодкина.

Она отметила, что уровень воды постоянно отслеживается и жителями, и сотрудниками МЧС.

«Как только вода начинает прибавлять уровень, с нами связываются, и мы связываемся с МЧС, чтобы уже быть готовыми к каким-то последствиям», – пояснила Молодкина.

Уровень воды в регионе контролируется Росгидрометом посредством 34 гидрологических постов.

«Определены 30 городских округов и около 139 населенных пунктов, в которых могут быть в той или иной мере подтопления. У нас есть прогноз, что паводок будет проходить ближе к норме. Водохранилища все готовы к приему талой воды», – сказал начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Подготовительные мероприятия проводятся сотрудниками областного управления МЧС совместно с Минэкологии региона, дорожными и коммунальными службами, а также администрациями муниципалитетов.

Так, в округах расчищают кюветы и водопропускные трубы, вывозят снег подальше от мест, где возможны подтопления, создают укрепительные сооружения. Проверяют готовность сил и средств.

Кроме того, в конце марта в Ступине проведут тактико-специальное учение с органами управления МОСЧС по ликвидации последствий весеннего половодья.