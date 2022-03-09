РИАМО - 9 мар. Российский альтист и дирижер Юрий Башмет поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за помощь в организации концертов для беженцев из Донбасса.

«Мы очень много лет сотрудничаем. Знаю, что в Клину вы выступали совсем недавно», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Башмет выразил личную благодарность губернатору Подмосковья.

«Я хотел выразить благодарность вам лично. За поддержку, за организацию двух концертов в Клину», – сказал Башмет.

Он добавил, что концерты прошли с успехом. В дневном концерте для детей беженцев выступали ребята из Юношеского всероссийского оркестра, а вечером состоялся концерт для взрослых, который был невероятно теплой встречей для беженцев и жителей Московской области.

«Конечно, мы должны стараться быть хорошими людьми. Это значит участвовать, помогать. Без музыки и без культуры не обойтись. Она объединяет людей. <…> Спасибо вам большое за организацию этих концертов», – подчеркнул Башмет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев еще раз поблагодарил артиста и его коллег за помощь.

«Спасибо за то, что сколько лет вы вместе со своими коллегами ездите по разным городам, музыкальные школы (посещаете - ред.). Ни разу отказа не было, несмотря на то, что раньше у вас вообще по 200 концертов, если не больше, было зарубежных. В самое сложное время вы всегда с нами», – сказал Воробьев.

Губернатор также пожелал Башмету здоровья и сил.​