РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мар. В Королеве автобус сбил мужчину, перебегавшего через дорогу, сообщила «РИАМО в Королеве» жительница города.

ДТП произошло вечером 7 марта на улице Пионерской. Мужчина перебегал дорогу в зоне пешеходного перехода.

«Машины стояли достаточно плотно, а мужчина побежал через дорогу, водитель автобуса, видимо, его не сразу заметил», - сказала жительница.

Водитель автобуса успел затормозить, но перебегающего дорогу пешехода все-таки задел. Госпитализация мужчине не понадобилась, он сам пошел домой.