РИАМО - 9 мар. Новое ежемесячное пособие на каждого ребенка в полных семьях предусмотрено для тех, чей доход не превышает 14,7 тыс. рублей на каждого ее члена, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

8 марта президент России Владимир Путин объявил, что семьи с детьми с невысоким доходом будут получать дополнительные выплаты в условиях сложной экономической ситуации.

«Эти денежные средства смогут получить семьи, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет. Это будет касаться не только одиноких родителей. Эту выплату смогут получить также полные семьи», -сказала Болатаева во время совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов.

Она уточнила, что доход такой семьи не должен превышать 14,7 тыс. рублей на каждого ее члена. Министр уточнила, что если в семье есть оба родителя и у них 2 детей, то их суммарный доход не должен быть более 58 тыс. рублей.

По ее словам, вторым условием является наличие у семьи только одного жилья, земельного участка, автомобиля и мототехники. Размер пособия составит 7 тыс. рублей, 10 тыс. рублей и 14 тыс. рублей. Сумма ежемесячной выплаты зависит от суммарного заработка семьи.

«Заявление смогут подать наши семьи уже с 1 мая через портал государственных услуг или, придя лично в МФЦ. При этом выплаты начнут формироваться с 1 апреля, то есть семьи получат выплаты за 2 месяца», — добавила Болатаева.

Она подчеркнула, что это ежемесячное пособие на каждого ребенка в семье.