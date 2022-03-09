РИАМО - 9 мар. Московскую областную детскую больницу в Красногорске планируют достроить к марту 2024 года. Соответствующее поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

10-этажная больница будет включать 31 отделение, 420 койко-мест. Объект рассчитан на оказание помощи более чем 15 тыс. детей в год.

«Сейчас работаем на всех фронтах. На объекте задействованы минимум 150 человек», - сказал Локтев в ходе совещания губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Локтев добавил, что строительство медучреждения ведется в 3 смены.

«Мы разработали проектные решения, уходим от мокрых процессов (строительства - ред.). Подрядчик отработал со всеми поставщиками. И видит возможность завершить ее заблаговременно», - заключил Локтев.