РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Пловец Александр Королев из Подольска завоевал 2 золотые медали в возрастной категории 13-14 лет на Всероссийских соревнованиях по плаванию Mad Wave Challenge 2022. Об этом сообщает проесс-служба администрации округа.

В Рузе во Дворце водных видов спорта прошел этап Всероссийских соревнований по плаванию Mad Wave Challenge 2022. В течение 2 дней состязаний определяли победители и призеров на различных дистанциях вольным стилем, брассом, баттерфляем и в плавании на спине. В 8 сезоне Mad Wave Challenge сотни пловцов 11-14 лет со всей России и зарубежья традиционно борются за главный приз общего зачета - путевку в тренировочный лагерь Mad Wave Camp.

В 2022 году турнир проходит в 3 этапа: Санкт-Петербург 29-30 января, Руза 5-6 марта, Казань 30 апреля - 2 мая.

Королев из спортивной школы «Весна» завоевал 2 золотые медали в возрастной категории 13-14 лет на дистанциях 100 (1.06,71) и 50 (27,26) м брассом. Новые медали пополнили копилку наград пловца. Он уже не раз занимал призовые места на различных этапах Mad Wave Challenge.