РИАМО - 9 мар. Десять детских садов планируют открыть в Подмосковье до конца этого года. Учреждения смогут принять более 2,3 тыс. малышей, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Всего в текущем году планируют открыть в Подмосковье 54 социальных объекта: это 28 объектов образования, 16 объектов здравоохранения, 5 объектов спорта, 3 объекта культуры и 2 административных здания.

«До конца года планируем открыть 10 детсадов на 2370 мест. Пять из них - к 1 сентября, еще пять - до конца года», - сказал Локтев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что уже построен детсад в Путилкове, там идет оснащение. Учреждение будет готово к открытию в ближайший месяц. Завершается строительство долгожданного детского сада в Подольске, на улице Колхозная.

«Сад был брошен инвестором в 2017 году, были большие сложности с сетями. Все вопросы разрешены. Садик к 1 сентября будет открыт», - уточнил Локтев.

Также откроется сад в Мытищах, 2 сада в Балашихе.

«Начали строительство садика в Красногорске, в деревне Глухово. Введем его до конца года. Месяц назад начали строительство в Ленинском городом округе», - заключил Локтев.