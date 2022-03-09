РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 мар. Ежегодные соревнования по мини-футболу среди школьников завершились в Московской области, 7 и 8 марта состоялись игры среди команд мальчиков и девочек 10-18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.

Региональный финал турнира прошел в Щелкове, всего в проекте «Мини-футбол – в школу» в регионе принимали участие 800 учащихся общеобразовательных учреждений. Проект проходит под эгидой Ассоциации мини-футбола России с 2005 года. В нем участвуют обычные школьники, которые не занимаются футболом профессионально и не состоят в спортивных клубах. Для юных любителей мини-футбола это возможность принять участие в соревнованиях высокого уровня, раскрыть свой талант и быть замеченными тренерами профессиональных клубов.

«Проекту «Мини-футбол – в школу» в этом году уже 17 лет. За это время он стал одним из наиболее популярных спортивно-массовых мероприятий для школьников. В первом сезоне проекта принимали участие 2,5 тыс. игроков со всей России, а сегодня на старт выходят уже более миллиона участников», - сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Победители 4 этапа будут представлять Подмосковье на Всероссийском финале. В нем примут участие более 100 команд со всей России. Всероссийский финал проекта «Мини-футбол в школу» пройдет 17-28 марта 2022 года в Нижегородской области.

Московскую область на нем представят 8 команд в разных возрастных группах. Команды мальчиков: МОУ СОШ им. А.С. Попова (Власиха) в возрастной категории 2010-2011 г.р., МОУ СОШ им. А.С. Попова (Власиха) – 2008-2009 г.р., МОУ Рогачевская СОШ (Дмитров) 2006-2007 г.р. и МБОУ СОШ №12 (Красногорск) – 2004-2005 г.р. Команды девочек: МОУ Дрезненская СОШ №1 (г.о. Орехово-Зуево) в возрастной категории 2010-2011 г.р., МОУ СОШ №17 (г.о.Клин) – 2008-2009 г.р., МБОУ Гимназия №17 (г. о. Королев) – 2006-2007 г.р., МБОУ Гимназия №17 (г.о. Королев) – 2004-2005 г.р.