РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех) утвердили новую редакцию политики в области качества общества, сообщает пресс-служба предприятия.

Генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Олег Морозов утвердил новую редакцию политики в области качества общества. Политика основана на удовлетворении требований заказчика и обеспечении стабильного уровня качества выпускаемой продукции.

Стабильный уровень качества продукции предприятия достигается за счет выполнения государственных и межведомственных требований, норм безопасности и экологии. Также реализации процессного подхода, внедрения новых технологий и совершенствования условий производства, постоянного проведения обучения и повышения квалификации работников и решения других задач.

Каждый работник АО «ЦНИИТОЧМАШ» отвечает за качество выполняемых работ и действий, направленных на реализацию политики в области качества.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения осуществляет свою деятельность в области качества согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020, предъявляемым к разработке, производству, испытаниям и поставке продукции военного назначения.