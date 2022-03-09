РИАМО - 9 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству подробно информировать жителей региона о выплатах, которые полагаются семья с детьми от 8 до 16 лет.

«Договаривались сегодня, в среду, рассказать об инициативе президента, которая касается семей с детьми от 8 до 16 лет. А в понедельник, когда выйдет вся нормативная документация, я попрошу более подробно сообщить о том, как, где, когда порядка 50 – 60 тыс. человек получат эти выплаты», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

О новых выплатах во вторник сообщил президент России Владимир Путин. Деньги получат семьи с небольшим доходом, у которых есть дети в возрасте 8-16 лет.

В Минтруде РФ уточнили, что пособия в размере 50%, 75% либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе оформят уже в апреля, а в мае они начнут поступать семьям.