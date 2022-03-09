РИАМО - 9 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с транспортной доступностью новой школы в подмосковном Можайске.

«Школа на километр удалена от микрорайона. Очень важно, чтобы были шаттлы, был подвоз (детей - ред.) к школе», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Как отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, новую школу планируют открыть 1 сентября 2022 года, она позволит полностью ликвидировать в Можайске вторую смену.