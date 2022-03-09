РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 мар. Фотограф-блогер Денис Захаров рассказал членам Молодежного парламента Котельников об основах мобильной фотографии и написании текстов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участникам мастер-класса рассказали об особенностях мобильной фотографии, правиле «золотого сечения», экспозиции фотографии, программах для обработки и цветокоррекции, особенностях ведения аккаунтов в соцсетях.

Также ребята разобрали структуры текста и типичные ошибки в написании постов.