РИАМО - 9 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с прошедшим праздником 8 Марта и пожелал им мира, любви и добра.

«Я бы хотел еще раз поздравить всех наших женщин, матерей, всех наших любимых – с праздником 8 Марта <...> Хочу пожелать мира, добра, любви», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он также отметил, что это очень важный для россиян праздник.

Ранее во всех городских округах Московской области прошла акция «Вам, любимые», приуроченная к Международному женскому дню.

Волонтеры и молодежные организации при поддержке ГУСК Подмосковья вручили девушкам и женщинам свыше 5 тыс. весенних цветов и 400 открыток, изготовленных своими руками. В 2022 году участие в акции приняли более 1 тыс. человек.