РИАМО - 9 мар. Информация о проверках смартфонов пассажиров столичной подземки на наличие переписки в мессенджерах не соответствует действительности, об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В интернете получили распространение сведения о том, что полицейские якобы останавливают пассажиров метро и требуют показать на экранах смартфонов их переписку в мессенджерах. МВД России официально заявляет, что указанная информация не соответствует действительности», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники полиции строго руководствуются нормативно-правовыми актами при общении с горожанами.

Волк также добавила, что журналистам и блогерам лучше обращаться за комментариями в подразделения информации и общественных связей подразделений МВД России.