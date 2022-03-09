РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 мар. На областных соревнованиях по легкой атлетике среди юниоров 5 спортсменов из Щелкова заняли призовые места, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Участие в турнире приняли более 300 спортсменов из разных муниципалитетов Московской области. Соревнования прошли по дисциплинам: бег с препятствиями и без на дистанции 50, 100, 200 и 400 м, прыжки в длину, спортивная ходьба, прыжки в высоту.

Победителями и призерами турнира из Щелкова стали: Александра Морозова - 1 место в беге на 400 м; Алексей Турапин - 1 место в беге на 800 м; Максим Сафронов - 2 место в беге на 200 м; Никита Шишимров - 3 место беге на 1500 м; Татьяна Мохирева - 3 место в прыжках в высоту.

К соревнованиям юных спортсменов подготовили Светлана Сигитова и Алексей Золотухин.