РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мар. Театра танца «Летать» из городского округа Котельники стал обладателем Гран-при на международном фестивале-конкурсе «Хрустальная звезда», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Коллектив представил 3 работы старшей группы.

Гран-при вручили за композицию «Тук-Тук». За хореографическую постановку «Надоело» коллектив получил диплом лауреата первой степени, за постановку «О мужском» - диплом лауреата второй степени.