РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Огнеборцы ликвидировали пожар в квартире дома в поселке Дубровицы Подольска и эвакуировали 11 человек, никто не пострадал, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

8 марта в 11:26 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в квартире 59 дома 8 в поселке Дубровицы. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны.

К прибытию первых пожарных расчетов горела квартира на 3 этаже жилого дома. Основные усилия пожарные направили на поиски и спасение людей. В ходе разведки звено газодымозащитной службы по лестничному маршу эвакуировало 11 человек, из них двое детей.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 11:59 пожар локализовали, в 12:18 – ликвидировали.

В результате пожара обгорела мебель в комнате на площади 8 кв. м. В пожаре никто не пострадал.