РИАМО - 9 мар. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская военная операция на территории Украины идет строго по плану, пишет kp.ru.

Такое заявление Захарова сделала на брифинге, который проходит в среду на YouTube-канале министерства иностранных дел РФ.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин. Действия российских военных направлены на демилитаризацию и денацификацию страны, а также на освобождение населения Донбасса.

В ответ на действия РФ недружественные страны Запада подвергли Россию жесткому давлению – было введено беспрецедентное количество санкций. Сейчас РФ занимает первое место в мире по числу введенных в отношении нее санкций. До этого лидерами были Северная Корея и Иран.

Ранее Евросоюз также согласовал новый пакет санкций в отношении России.

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