РИАМО - 9 мар. С четверга, 10 марта, в цифровом магазине Apple App Store перестанет проходить оплата по российским картам. Об этом сообщили в Telegram-канале Альфа-Банка.

Пользователи могут успеть сделать две вещи, чтобы иметь возможность покупать и скачивать приложения из App Store.

Можно заранее положить деньги на Apple ID. Для этого нужно в приложение App Store зайти в учетную запись и пополнить счет Apple ID. Оплата с российских карт в среду пройдет.

Согласно информации банка, Apple ID можно будет по-прежнему пополнить по номеру телефона. Для этого нужно зайти в настройки телефона, выбрать свое имя – оплата и доставка – добавить способ оплаты – мобильный телефон.

Ранее Альфа-Банк сообщал о том, что продлевает срок действия выпущенных карт Visa и Mastercard на территории РФ до конца 2028 года.