РИАМО - 9 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на текущий год с учетом складывающейся ситуации в стране, сообщает пресс-служба мэра и правительства в города.

Так, в столице намерены выполнить все действующие социальные обязательства перед горожанами. Кроме того, в мегаполисе продолжать развивать центры московского долголетия для пенсионеров города.

Также в Москве создадут новую систему социальной адаптации и улучшение качества жизни для людей с ментальными нарушениями, которые живут в домах-интернатах.

Еще москвичам станут более доступны электронные соцуслуги. Также в городе продолжат развивать принципы адресности и проактивного подхода при предоставлении мер социальной поддержки тем горожанам, которые в этом нуждаются.

Помощь пенсионерам

4,5 млн московских пенсионеров в этом году получат доплаты к пенсиям, льготы, пособия и другие выплаты. В столице в помощи больше всего нуждаются – пенсионеры, семьи с детьми, малоимущие граждане и инвалиды. В прошлом году самая маленькая пенсия неработающего пенсионера составляла 20 222 рубля, сейчас она составляет 21 193 рубля в месяц.

На 3,7% выросли выплаты ветеранам в 2021 году. В этом году выплаты проиндексировали на 4,8%.

Также в марте возобновятся в полном объеме занятия по программе «Московское долголетие». Еще в городе в полной мере развиваются центры «Московское долголетие» – сети городских клубов для пенсионеров. Если в прошлом году они располагались только в 21 районе города, то в этом году охватят весь мегаполис.

Поддержка для семей с детьми

сайт мэра Москвы

В прошлом году выплаты для семей с детьми проиндексировали на 3,7%, в этом году – на 4,8%. Подарок столичных властей «Наше сокровище» или денежную компенсацию после рождения малыша получили в прошлом году свыше 117 тыс. семей.

За 10 лет в мегаполисе выросло число многодетных семей в 2,7 раза. Сейчас их в городе более 189,4 тыс. Также многодетным семьям в Москве каждый месяц назначают скидки и выплаты на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, покупку школьной формы и других товаров.

Также в городе действует адресная помощь для малообеспеченных семей. Им выдают электронные сертификаты на различные нужды. Например, на покупку детских товаров, техники, продуктов и других товаров.

В городе свою деятельность ведут 26 «Моих семейных центров». Они нужны для поддержки детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Еще в городе решается вопрос с сиротством. За 10 лет в 1,5 раза выросла доля детей, которые живут в семьях, а в 3,4 раза сократилась доля детей, живущих в детдомах.