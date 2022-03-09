РИАМО - 9 мар. Столичные власти выделили 1,8 млрд рублей на льготный проезд в общественном пассажирском транспорте для вторых родителей в многодетных семьях. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Деньги будут направлены на компенсацию расходов перевозчиков городского транспорта по оплате бесплатного проезда вторых родителей, а также детей из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет.

Ранее Мосгордума приняла закон, который предоставляет возможность бесплатного проезда на городском общественном транспорте второму родителю многодетной семьи. Данная льгота коснется более 110 тыс. многодетных родителей и порядка 15 тыс. детей.

На сегодня в столице проживают около 190 тыс. многодетных семей. В них воспитываются более 470 тыс. детей.