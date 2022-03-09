РИАМО - 9 мар. Сотрудник одного из предприятий в деревне Наугольное Сергиево-Посадского округа был задержан правоохранителями по подозрению в присвоении более чем 800 тыс. рублей, принадлежавших фирме, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее представитель компании направил в полицию заявление о присвоении средств фирмы одним из работников. Общая сумма ущерба превысила 820 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний начальник административно-хозяйственного отдела компании.

«Установлено, что злоумышленник, используя свое служебное положение, присвоил деньги, принадлежащие фирме, и распорядился ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.