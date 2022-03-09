РИАМО - 9 мар. Привокзальную площадь возле железнодорожной станции Электросталь реконструируют и благоустроят до конца 2022 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Территория привокзальной площади – важное общественное пространство города, одно из звеньев общественных пространств, формирующих исторический центр города. В настоящее время на территории отсутствуют элементы благоустройства, и она нуждается в реконструкции», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В ходе планируемого благоустройства на привокзальной площади в Электростали появятся зеленые зоны для отдыха со скамейками и урнами. Пешеходные зоны возле станции оградят от дороги и вымостят тротуарной плиткой. Вблизи вокзала заменят дорожное покрытие, установят новые автобусные остановки и увеличат число парковочных мест.

Также на площади установят арт-объект «Сферическая панорама» и современные уличные светильники.

На объекте будет выполнена перекладка инженерных сетей в связи с выведением их из зоны благоустройства с повышенной транспортной нагрузкой. Также строители проведут работы по приведению в норматив существующей ливневой канализации. Общая площадь благоустройства составит 1,6 га.

Благоустройство привокзальной площади призвано украсить исторический центр Электростали и разнообразить городскую территорию за счет добавления новых мест для отдыха и прогулок.

Ранее по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Электростали благоустроили пешеходную зону проспекта Ленина, Вознесенскую аллею и парк «Восточный».