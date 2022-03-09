РИАМО - 9 мар. Новорожденный младенец, найденный на улице Перерва в столице, находится в больнице под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Новорожденного ребенка нашли очевидцы утром в среду около жилых домов на улице Перерва на юго-востоке города.

«Ребенок доставлен в больницу. Он проходит медобследование и находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное», – сказала Ярославская ТАСС.

По ее словам, она лично контролирует ситуацию и находится в контакте с правоохранительными органами.

Ранее столичный СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка (ч. 3 ст. 30 и ст. 106 УК РФ).