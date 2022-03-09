РИАМО - 9 мар. За прошедшие сутки в Московской области госпитализировали 77 пациентов с подтвержденным коронавирусом, это на 30,6% меньше показателей предыдущего дня, когда за сутки в больницы региона были доставлены 111 Covid-пациентов, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Также за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 506 новых случаев заражения коронавирусом. После перенесенного заболевания выздоровели еще 2 294 человека, умерли 19 человек с подтвержденным Covid-19.

С начала пандемии в Московской области официально зарегистрировали 949 024 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 884 010 пациентов, умер 14 381 человек.

По мнению экспертного сообщества, основным способом защиты организма от коронавируса остается вакцинация. Сделать прививку в Подмосковье можно бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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