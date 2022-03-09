РИАМО - 9 мар. В Краснопахорском поселении новой Москвы планируют построить крупный рыболовный комплекс. Он расположится по адресу: п. Краснопахорское, квартал №115, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) для предоставления земельного участка было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города, возглавляемой столичным мэром Сергеем Собяниным.

«Земельный участок ориентировочной площадью 5 га может быть предоставлен инвестору для строительства рекреационно-рыболовного комплекса «Золотой сазан». Суммарная площадь комплекса составит 11 тыс. кв. м, в том числе предусмотрены коттеджи, гостиница, банкетный зал, ресторан, административный корпус, открытый плоскостной паркинг на 53 машино-места», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она также отметила, что сейчас на участке расположены некапитальные строения рыбного хозяйства. В перспективе в новом комплексе может быть создано 100 рабочих мест.