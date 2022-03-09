РИАМО - 9 мар. Для 10 ребят из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины — 5 человек — будет представлена возможность бесплатного обучения в МГИМО, расходы на себе возьмет телеканал «Царьград». Об этом сообщил декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

«Мы с радостью выступили с такой инициативой. Потому что когда началась наша военная спецоперация (на Украине - ред.), я был уверен, что и государство выступит с определенными мерами, которые помогут ребятам с Донбасса поступить в российские университеты», — заявил Сардарян на брифинге об обучении студентов из ДНР и ЛНР на факультете управления и политики МГИМО МИД России.

Сардарян добавил, что вуз обратился за помощью к председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву. В итоге было получено его согласие и 15 детей смогут быть зачислены на факультет. 10 из них будут выбраны среди желающих из ДНР И ЛНР, а с территории Украины, где проходит специальная операция вооруженных сил России – 5 человек.

На конкурс можно будет записаться после соглашения между МГИМО и Малафеевым. Все желающие смогут подать заявки через администрации ДНР и ЛНР.

Сардарян пояснил, что отборочный этап будет проводиться на территориях народных республик. В него будут включены задания на проверку уровня знания иностранных языков, обществознания и истории, а сами вступительные экзамены будут проводиться в МГИМО.