РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 мар. В Домодедове за сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 579 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 6 по 9 марта выявили 2915 случаев заболевания. Из них 506 - за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 949 024 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 14 381 человек. Выздоровели и выписались 884 010 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.