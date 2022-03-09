РИАМО - 9 мар. В Москве планируют расширить АЗС, разрешив достроить на земельном участке новые объекты. Автозаправочная станция располагается по адресу: МКАД, 8-й км, владение 2, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста

На заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, возглавляемой мэром города Сергеем Собяниным, было принято решение внести изменения в правила землепользования и застройки по данному участку.

Сейчас на участке находится АЗС площадью 215 кв. м. Планируется, что на территории в 0,29 га также появятся автомойка и автосервис.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова добавила, что после реконструкции общая площадь объекта может быть увеличена до 1 тыс. кв. м.