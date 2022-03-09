РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В подмосковном Подольске автоинспекторы торжественно приняли в ряды юных инспекторов движения новых ребят, это произошло в День создания ЮИД, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В 49-ю годовщину Дня создания ЮИД в МОУ СОШ №29 имени П. И. Забродина прошло торжественное принятие самых маленьких участников в отряд ЮИД «Живые знаки».

ЮИДовцы напомнили участникам мероприятия о важности соблюдения правил дорожного движения. Также рассказали, что в различных акциях по пропаганде безопасности дорожного движения с сотрудниками Госавтоинспекции они могут реализовать свои навыки и знания, принять участие в конкурсах и мероприятиях всероссийского масштаба.

Автоинспекторы поздравили ребят с получением нового статуса, вручили им значки ЮИД, световозвращающие браслеты и поблагодарили за их деятельность в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах Подольска.

Полицейские поблагодарили руководителя пресс-центра ЮИД Подольска и отряда «Живые знаки» Валентину Осипову. Вручили ей цветы и тематический веер, на котором есть полезная информация о безопасности дорожного движения.