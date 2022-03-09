РИАМО - 9 мар. На улице Салтыковская в столице неизвестный напал с ножом на 36-летнего мужчину, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в квартире одного из домов в районе Новокосино. Полиции по номеру 112 сообщили о ножевом ранении. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили мужчину с ранением живота и порезами головы.

Нарядом скорой помощи он был госпитализирован в медучреждение. Сейчас ему оказывают помощь медики.

Было установлено, что неизвестный нанес удар ножом потерпевшему в живот. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.