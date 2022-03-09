РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 мар. Мобильные офисы социальной газификации проведут прием жителей подмосковного Щелкова 10 и 13 марта, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Прием жителей в деревне Моносеево пройдет 10 марта с 10:30 до 16:00, у продовольственного магазина. 13 марта с 10:30 до 12:30 - в деревне Назимиха, вблизи МКД №61 и в поселке Фряново - с 13:30 до 16:00 на ул. Коммунистическая, у дома №20.

В многофункциональных центрах на базе микроавтобусов доступны 12 социальных услуг. Посмотреть полный график и маршрут перемещения мобильных офисов, а также получить подробную информацию можно на сайте mosoblgaz.ru или по телефону: 8(800)100-75-75.