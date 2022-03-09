РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. Полиция проводит проверку по факту кражи 15 колоколов из частного дома в подмосковной Балашихе, сообщили «РИАМО в Балашихе» в правоохранительных органах.

Кража произошла в частном доме в Балашихе, пока хозяина не было дома. Неизвестных, проникших в дом и укравших колокола в период с 18 февраля по 8 марта, разыскивают.

«Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые оперативно-разыскные мероприятия. В настоящий момент злоумышленники не установлены», - сказали в правоохранительных органах.