РИАМО - 9 мар. Участник первой и второй чеченских кампаний, десантник Владимир Михайленко поддержал российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине.

В соцсети «ВКонтакте» Михайленко отметил, что каждое поколение россиян принимает участие в различных военных конфликтах.

«Сегодня наши воины выполняют боевые задачи по решению нашего президента В.В. Путина. Воины проявляют мужество и отвагу, как их деды в Великую Отечественную войну, как отцы в Афганской и Чеченской войне. Так давайте сегодня объединимся и поддержим нашего президента и парней, которым сейчас очень это необходимо, пожелаем им победы и возвращения домой живыми и здоровыми. Мы в вас верим, мы вас ждем», - добавил Михайленко.

24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. Ее цели - защита населения Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что семьям погибших в ходе военной спецоперации будут выплачены компенсации и пособия.