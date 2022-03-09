РИАМО - 9 мар. В контактном центре McDonald's в России не располагают точной информацией о дате временного закрытия ресторанов McDonald's на территории страны, сообщает ТАСС.

«Точной информации о том, когда закроются рестораны, у нас нет. Каких-то дополнительных сведений сообщить не могу. Сегодня рестораны McDonald's работают», - ответили в контактном центре.

Сотрудники центра также отметили, что не располагают информацией и о том, будут ли работать рестораны компании 10 марта.

Ранее компания McDonald's объявила о своем решении временно закрыть 850 ресторанов, работающих на территории России.

Причиной такого поведения стало проведение Россией военной спецоперации на Украине. Цель этой спецоперации – защитить мирных жителей, а также провести демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.