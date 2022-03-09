РИАМО - 9 мар. В России за минувшие сутки госпитализация потребовалась 3054 пациентам с коронавирусом, что на 20,6% меньше, чем днем ранее (3847), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в стране выявили 58 675 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились еще 92 732 человека. Умерли 645 Covid-пациентов.

С начала пандемии в России было выявлено 17 140 069 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечились 14 895 083 пациента. Умерли 358 246 человек.

Врачи напоминают, что вакцинация остается главной защитой от коронавируса. Существующая вакцина от инфекции справляется со своей главной задачей – помогает избежать тяжелого течения заболевания у привитых.

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