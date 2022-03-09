РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Женская футбольная команда (ЖФК) «Подольчанка» заняла второе место на чемпионате Подмосковья по мини-футболу, сообщает МУ СШ «Весна».

ЖФК «Подольчанка» во главе с тренером Александром Кашигиным представляла МУ СШ «Весна» на чемпионате Московской области по мини-футболу среди женских команд и получила серебряные медали турнира.

В заключительных матчах 6 марта ЖФК «Подольчанка» встретилась с командой «Метеор» в УСК «Метеор» им. Е. А. Донской в Балашихе. На перерыв команды ушли при счете 1:1, но во втором тайме игроки «Метеора» отправили в ворота подольчанок еще два гола. В итоге со счетом 3:1 чемпионками Московской области стали представительницы Балашихи.