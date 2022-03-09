РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мар. В подмосковной Балашихе с тяжелыми травмами госпитализировали мужчину, пострадавшего в результате наезда поезда, сообщил «РИАМО в Балашихе» источник в медицинских кругах.

На железнодорожной станции Балашиха Горьковского направления 8 марта электропоездом был травмирован мужчина. По предварительным данным, он осуществлял переход через ж/д пути в неустановленном месте.

«Вызов в скорую медицинскую помощь поступил в 19:00. Пострадавший мужчина ориентировочно 60 лет с тяжелыми травмами был доставлен в филиал Балашихинской областной больницы на шоссе Энтузиастов, 41», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.