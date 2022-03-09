РИАМО - 9 мар. В столице вылечились от Covid-19 еще 2667 пациентов. С начала пандемии число выздоровевших в городе достигло 2 514 574, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в мегаполисе выявили 1292 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 59 пациентов.

С начала пандемии в городе выявили 2 714 926 случаев заражения. Всего жертвами инфекции стали 41 945 человек.

У заразившихся омикрон-штаммом болезнь часто проявлялась симптоматикой желудочно-кишечного тракта: тошнотой, диареей, проблемами с аппетитом. Неприятные последствия проходили в течение нескольких суток.

Единственным надежным способом защиты от инфекции по-прежнему остается вакцинация. Прививку можно сделать в пунктах при городских поликлиниках и в популярных общественных местах.

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