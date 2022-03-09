РИАМО - 9 мар. В Московской области врачи вылечили еще 2294 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе побороли болезнь 884 010 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Подмосковье было выявлено 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли после 19 человек.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 949 024 случая Covid-19, не удалось спасти 14 381 человека.

Главврач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко заявила, что говорить о полной ликвидации коронавирусной инфекции еще рано. Хорошим развитием событий станет переход инфекции в статус сезонной.